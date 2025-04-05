السبت 2025-04-05 12:36 م
 

فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت

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أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 08:12 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ بيع غرام الذهب من عيارات 24، 18، 14 لدى محلات الصاغة 71 دينارا و54.9 دينارا و41.7 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة اليومية:

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