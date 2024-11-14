فرصة للاقتناء.. ليرة الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الليرة الذهبية، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع تراجع سعر غرام الذهب بمقدار نصف دينار اليوم الأربعاء في الأردن.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 419 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 367 دينارًا وهو أدنى مستوى لها منذ شهر وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.



وأوضح ديب أنه عند مراجعة أسعار الذهب منذ بداية عام 2024، نجد أن الارتفاع قد وصل إلى 36%، بينما شهدت الأسعار تراجعًا بنسبة 9% منذ حوالي أسبوع.