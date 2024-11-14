الخميس 2024-11-14 01:46 م
 

فرصة للاقتناء.. ليرة الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الليرة الذهبية، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع تراجع سعر غرام الذهب بمقدار نصف دينار اليوم الأربعاء في الأردن.

اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 419 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 367 دينارًا وهو أدنى مستوى لها منذ شهر وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.


وأوضح ديب أنه عند مراجعة أسعار الذهب منذ بداية عام 2024، نجد أن الارتفاع قد وصل إلى 36%، بينما شهدت الأسعار تراجعًا بنسبة 9% منذ حوالي أسبوع.

 

وأضاف أن عمليات البيع التي تتم حاليًا تهدف إلى جني الأرباح أو بسبب التخوف من المزيد من انخفاض سعر الأونصة، وهو ما انعكس على انخفاض السعر محليًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة الاستيطان أوريت ستروك

فلسطين وزيرة الاستيطان تدعو إلى استمرار احتلال غزة وضم الضفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء

ا

أسواق ومال أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في نحو عام

تعبيرية

اقتصاد محلي خلال ساعات.. هبوط حاد على أسعار الذهب في الأردن

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف: احتواء الصين أولوية ترامب.. روسيا ستظل مصدر تهديد

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية

خاص بالوكيل خبر سار لطلبة الاول ثانوي في الاردن

تعبيرية

اقتصاد محلي فرصة للاقتناء.. ليرة الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها في الأردن



 

الأكثر مشاهدة