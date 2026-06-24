فرصة للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، بقيمة دينارين ونصف للغرام الواحد وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 81.40 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.10 دينار لجهة الشراء في التسعيرة المسائية.