الأربعاء 2026-06-24 11:28 م

فرصة للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 09:28 م

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، بقيمة دينارين ونصف للغرام الواحد وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 81.40 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.10 دينار لجهة الشراء في التسعيرة المسائية.


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 93.50 دينارا و71.60 دينار على التوالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم أبو طه خامسا بين اللاعبين الأكثر قطعا للكرات في كأس العالم

ب

عربي ودولي ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

ل

عربي ودولي روبيو: الولايات المتحدة لن تفعل شيئا يقوض أمن الحلفاء في الخليج

ل

أخبار محلية رئيس ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز وعي الشباب بأهمية صون المال العام

ل

عربي ودولي فرنسا تسجل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها

ل

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالأعياد الوطنية

ب

أخبار محلية الإفتاء: يوم عاشوراء مناسبة إيمانية يُستحب صيامها

ا

اقتصاد محلي فرصة للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن



 
 




الأكثر مشاهدة

 