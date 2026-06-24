فرصة للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 93.50 دينارا و71.60 دينار على التوالي.
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