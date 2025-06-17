فرصة للمقبلين على الزواج .. أسعار الذهب تتراجع محلياً

وبحسب النشرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية 68.700 ديناراً، مقابل سعر شراء بلغ 66.700 ديناراً .
وتالياً النشرة :
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