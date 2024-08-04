الأحد 2024-08-04 04:08 م
 
 

فيتش تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الأردن 50 نقطة أساس قبل نهاية العام

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني




 

الأحد، 04-08-2024 12:18 م
 الوكيل الاخباري - توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024.

وتشير الوكالة في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، نزولاً من 75 نقطة أساس متوقعة سابقًا، حيث من المرجح أن يحذو البنك المركزي الأردني حذوه.

لكن التقرير، توقع أن لا يؤثر تخفيض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، حتى نهاية العام الحالي.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.
gnews

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