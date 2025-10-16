في التسعيرة الثالثة .. أسعار الذهب لا تتوقف عن التحليق محلياً

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين الأردنيين، 87.4 ديناراً، مقابل 83.9 دينار للشراء، ليسجل بذلك ارتفاعاً جديداً مقارنة بالتسعيرة الثانية التي بلغت 87 ديناراً للغرام.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام
-
تجارة الأردن : حوالات المغتربين الأردنيين داعم قوي للتنمية الاقتصادية
-
أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في الأردن الخميس
-
البنك المركزي: القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة
-
500 مليون يورو في طريقها إلى الأردن كمساعدة من المجلس الأوروبي
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية