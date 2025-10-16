الخميس 2025-10-16 08:42 م
 

في التسعيرة الثالثة .. أسعار الذهب لا تتوقف عن التحليق محلياً
الخميس، 16-10-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية مساء اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً هو الأعلى منذ بداية العام، بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين الأردنيين، 87.4 ديناراً، مقابل 83.9 دينار للشراء، ليسجل بذلك ارتفاعاً جديداً مقارنة بالتسعيرة الثانية التي بلغت 87 ديناراً للغرام.

وتالياً التسعيرة:


Image1_10202516191739426317016.jpg
 
 
