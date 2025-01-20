في يوم تنصيب ترامب.. هذه أسعار الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب، محليا، اليوم الاثنين، عند 54.8 للغرام من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 48.8 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62.8 دينارا.

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ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المقرر اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن تشهد السلع والأسهم تذبذبات كبيرة في الأسواق العالمية من بينها الذهب.



وتاليا التسعيرة: