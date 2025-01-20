في يوم تنصيب ترامب.. هذه أسعار الذهب بالأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 48.8 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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