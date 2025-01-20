الإثنين 2025-01-20 09:45 ص
 

في يوم تنصيب ترامب.. هذه أسعار الذهب بالأردن

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الإثنين، 20-01-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب، محليا، اليوم الاثنين، عند 54.8 للغرام من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 48.8 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62.8 دينارا.

اضافة اعلان

 

ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المقرر اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن تشهد السلع والأسهم تذبذبات كبيرة في الأسواق العالمية من بينها الذهب.

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_12025209158658551464.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي صحيفة تكشف ملامح توزيع حقائب الحكومة اللبنانية المقبلة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي في يوم تنصيب ترامب.. هذه أسعار الذهب بالأردن

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

عتهة

منوعات حدث في كندا.. فيديو أول صوت لاصطدام نيزك بالأرض

دونالد ترامب

عربي ودولي على المحك .. ترامب وأزرار التغيير في البيت الأبيض !

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

عربي ودولي "مفاوضات حثيثة" لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا

حماس منحت الأسيرات الثلاث شهادات تقدير وهدايا تذكارية

فلسطين هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات .. القسام تتفوق في الحرب الإعلامية

ا

عربي ودولي ترامب يتعهد بمنع وقوع حرب عالمية ثالثة



 



الأكثر مشاهدة