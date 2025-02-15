السبت 2025-02-15 07:56 م
 

قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
السبت، 15-02-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-   قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، السبت، إن مجموع ما دخل الأردن من العملات الأجنبية عام 2024 وصل إلى 26 مليار دولار تقريبا.

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وأضاف أن التدفقات المالية تشمل مقبوضات الاردن من العالم الخارجي من صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين وتدفقات استثمارية.


ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في أن يكون اقتصاداً وثيقاً مع العالم الخارجي.

 
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