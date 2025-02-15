قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

وأضاف أن التدفقات المالية تشمل مقبوضات الاردن من العالم الخارجي من صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين وتدفقات استثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في أن يكون اقتصاداً وثيقاً مع العالم الخارجي.
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