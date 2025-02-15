قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، السبت، إن مجموع ما دخل الأردن من العملات الأجنبية عام 2024 وصل إلى 26 مليار دولار تقريبا.

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وأضاف أن التدفقات المالية تشمل مقبوضات الاردن من العالم الخارجي من صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين وتدفقات استثمارية.