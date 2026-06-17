الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026

قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026
قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر  تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" عن شهر أيار 2026 أن قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بلغت 3.09 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، نُفذت عبر أنظمة المحافظ الإلكترونية نحو 63.7 مليون حركة.

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وأشار التقرير  ان عدد الحركات عبر نظام "جوموبي" للمحافظ الإلكترونية خلال شهر أيار 14.98 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 698 مليون دينار.


وسجل عدد الحركات ارتفاعا شهريا بنسبة 12.7%، فيما ارتفعت قيمة الحركات بنسبة 16.1% مقارنة بشهر نيسان الماضي.

 
 


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