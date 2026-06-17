قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026

وأشار التقرير ان عدد الحركات عبر نظام "جوموبي" للمحافظ الإلكترونية خلال شهر أيار 14.98 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 698 مليون دينار.
وسجل عدد الحركات ارتفاعا شهريا بنسبة 12.7%، فيما ارتفعت قيمة الحركات بنسبة 16.1% مقارنة بشهر نيسان الماضي.
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