قرار مرتقب بتثبيت الفائدة على القروض في الأردن

ويأتي قرار البنك المركزي الأردني الذي من المتوقع اتخاذه يوم غدٍ الخميس، للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية، ومن المتوقع أن تحذو البنوك باتخاذ قرار مماثل للبنك المركزي.
كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة تثبيت الفائدة خلال الأشهر المقبلة وسط ترجيحات باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
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