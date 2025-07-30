الأربعاء 2025-07-30 10:03 م
 

قرار مرتقب بتثبيت الفائدة على القروض في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا بتثبيت أسعار أسعار الفائدة، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل بتثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.

ويأتي قرار البنك المركزي الأردني الذي من المتوقع اتخاذه يوم غدٍ الخميس، للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية، ومن المتوقع أن تحذو البنوك باتخاذ قرار مماثل للبنك المركزي.

كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة تثبيت الفائدة خلال الأشهر المقبلة وسط ترجيحات باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

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وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%.

 
 
gnews

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