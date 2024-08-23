قرار مرتقب بخفض معدلات الفائدة

وأضاف باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ، أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أنه "حان الوقت لتعديل السياسة"، مضيفا أن "الاتجاه واضح".
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