الجمعة 2024-08-23 09:09 م
 

 

قرار مرتقب بخفض معدلات الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الجمعة، 23-08-2024 07:16 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غيروم باول، الجمعة، إنّ "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة.

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ومن المفترض وفق رصد موقع الوكيل الاخباري ان ينعكس خفض اسعار الفائدة على المقترضين او طالبي القروض في الاردن .

وأضاف باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ، أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أنه "حان الوقت لتعديل السياسة"، مضيفا أن "الاتجاه واضح".

 

 


 

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