قرار مرتقب للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء، خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، وسط توجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية العام 2024.
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