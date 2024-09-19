قرار مرتقب للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 بواقع 50 نقطة أساس ، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل بتخفيض أسعار الفائدة.

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ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأردني قرار تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض اليوم الخميس وسط ترقب كبير من قبل المقترضين الأردنيين الذين عانوا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة.