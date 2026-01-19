قرض ميسر بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني من صندوق قطر للتنمية

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع أربع مذكرات تفاهم وتعاون لتعزيز التعاون في مجالات السياحة وفعاليات الأعمال وغيرها، إضافة إلى التوافق على قرض ميسر من صندوق قطر للتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 25 مليون دولار.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع قياسي جديد
-
1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وزارة الطاقة السورية: اتفاقيات مع الأردن لتوريد الغاز والتعاون الكهربائي
-
توقعات بانخفاض الدين العام للمملكة دون 83% من الناتج المحلي الاجمالي
-
وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي
-
7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي