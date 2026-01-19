قرض ميسر بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني من صندوق قطر للتنمية

10:38 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن أبرز النتائج الاقتصادية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.





وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع أربع مذكرات تفاهم وتعاون لتعزيز التعاون في مجالات السياحة وفعاليات الأعمال وغيرها، إضافة إلى التوافق على قرض ميسر من صندوق قطر للتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 25 مليون دولار.

