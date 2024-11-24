قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على وثائق قرض ستقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية بقيمة 16 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أميركي، بشروط تمويلية ميسرة جدا والتي تساهم في تخفيض كلف الدين العام.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، وقعت الوزيرة طوقان على المذكرة الخاصة بالقرض واتفاقية القرض الميسر المنبثقة عنها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعن الحكومة اليابانية سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، في حين وقع نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) هارا شوهاي على اتفاقية القرض.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل
-
55.1 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد
-
قمة جديدة للذهب في الأردن.. وعيار 21 يصل لهذا المستوى!
-
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
أسعار الذهب في الأردن تصل لأعلى مستوى في أسبوع
-
الحياري: أسياخ الفايبر مسموحة دولياً وستوفر على المواطن الأردني في تكاليف البناء