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قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية

دولارات
دولار
الأحد، 24-11-2024 07:31 م

الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، بحضور سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

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وجرى خلال اللقاء، التوقيع على وثائق قرض ستقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية بقيمة 16 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أميركي، بشروط تمويلية ميسرة جدا والتي تساهم في تخفيض كلف الدين العام.


وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، وقعت الوزيرة طوقان على المذكرة الخاصة بالقرض واتفاقية القرض الميسر المنبثقة عنها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعن الحكومة اليابانية سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، في حين وقع نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) هارا شوهاي على اتفاقية القرض.

 
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