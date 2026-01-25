قروض الأفراد ترتفع 1.2% بالربع الثالث من 2025

09:45 ص

الوكيل الإخباري- زادت قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد بنسبة تبلغ واحد، وعُشرين في المئة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، قياسا إلى الأشهر من نيسان ولغاية نهاية حزيران من عام 2025، بحسب آخر بيانات البنك المركزي





وبلغ إجمالي قروض الأفراد في الربع الثالث من 2025، قرابة، 14.328 مليار دينار، بارتفاع وصل إلى 163 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2024، عندما وصلت إلى 14.156 مليار دينار، علما أن قرابة 80% من إجمالي هذه التسهيلات، لصالح الذكور، والباقي تسهيلات للإناث.



أما عدد المقترضين، فوصل إلى 1.646 مليون مقترض/ قرض، خلال الأشهر من تموز إلى نهاية أيلول من العام الماضي، حصة الذكور منها وصلت إلى نحو 78%مقابل، 1.630 مليون مقترض/ قرض، في الربع الثاني من 2024.



من ناحية أخرى، فإن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، في الفترة الربع الثالث من العام الماضي، وصلت إلى 3.388 مليار دينار، منخفضة بقيمة عشرة ملايين دينار عن الفترة السابقة من العام ذاته، إذ بلغت 3.398 مليار دينار.



وفي ما يخص نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص، بالفترة الممتدة من تموز ولغاية أيلول، فإنها بلغت 10.7%، مقابل 10.8%، في الربع الثاني من عام 2025.





