الأحد 2026-01-25 12:05 م

قروض الأفراد ترتفع 1.2% بالربع الثالث من 2025

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأحد، 25-01-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   زادت قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد بنسبة تبلغ واحد، وعُشرين في المئة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، قياسا إلى الأشهر من نيسان ولغاية نهاية حزيران من عام 2025، بحسب آخر بيانات البنك المركزياضافة اعلان


وبلغ إجمالي قروض الأفراد في الربع الثالث من 2025، قرابة، 14.328 مليار دينار، بارتفاع وصل إلى 163 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2024، عندما وصلت إلى 14.156 مليار دينار، علما أن قرابة 80% من إجمالي هذه التسهيلات، لصالح الذكور، والباقي تسهيلات للإناث.

أما عدد المقترضين، فوصل إلى 1.646 مليون مقترض/ قرض، خلال الأشهر من تموز إلى نهاية أيلول من العام الماضي، حصة الذكور منها وصلت إلى نحو 78%مقابل، 1.630 مليون مقترض/ قرض، في الربع الثاني من 2024.

من ناحية أخرى، فإن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، في الفترة الربع الثالث من العام الماضي، وصلت إلى 3.388 مليار دينار، منخفضة بقيمة عشرة ملايين دينار عن الفترة السابقة من العام ذاته، إذ بلغت 3.398 مليار دينار.

وفي ما يخص نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص، بالفترة الممتدة من تموز ولغاية أيلول، فإنها بلغت 10.7%، مقابل 10.8%، في الربع الثاني من عام 2025.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

نعـي فـاضل عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

ل

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026

ههه

منوعات معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق

شهادتي ISO 45001 وISO 14001

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001

إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

عربي ودولي إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

ل

عربي ودولي نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد



 




الأكثر مشاهدة