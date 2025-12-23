الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
الثلاثاء، 23-12-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، الثلاثاء، 90.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.80 دينارا للشراء، وذلك لأول مرة في الأردن.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الثلاثاء، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 103.2و80.20 و62.50 دينارا.

