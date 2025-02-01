قفزة على الأسعار .. غرام الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 .
أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغت 50 دينار وسعر الشراء 46.5 .
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