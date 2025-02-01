السبت 2025-02-01 11:26 ص
 

قفزة على الأسعار .. غرام الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت أسعار بيع غرام الذهب من عيار 21 ، 56.6 دينار  وسعر الشراء عند 54.6 وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


 كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 . 

أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغت 50 دينار وسعر الشراء 46.5 .


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