قفزة قياسية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.0 و 79.20 و 61.10 دينارا على التوالي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
