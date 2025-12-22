قفزة قياسية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري-سجّلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بمقدار 1.30 قرش لغرام الذهب من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 89.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.50 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.0 و 79.20 و 61.10 دينارا على التوالي.