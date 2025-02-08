قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 57.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 55.8 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.3 دينارا و51 دينارا على التوالي.
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