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قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
السبت، 08-02-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، 70 قرشا للغرام، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 57.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 55.8 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.3 دينارا و51 دينارا على التوالي.

 


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