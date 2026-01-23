قفزة مرتقبة بأسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند مستوى تاريخي

11:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762040 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رجّح نائب نقيب أصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فادي أمسيح، أن تشهد أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا خلال التسعيرة الصباحية ليوم السبت. اضافة اعلان





وقال أمسيح إن تسعيرة السبت قد تشهد زيادة ملحوظة في أسعار الذهب، متوقعًا أن يصل سعر غرام الذهب "عيار 21" إلى نحو 100.30 دينار للغرام الواحد، فيما قد يرتفع سعر غرام الذهب عيار 24 ليقترب من نحو 115 دينارًا، وفق تقديراته الحالية.



وأشار إلى أنّ أسعار الليرات الذهبية قد تشهد أيضًا ارتفاعًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز سعر الليرة الرشادي 700 دينار، فيما قد يتجاوز سعر الليرة الإنجليزية 800 دينار، في ظل استمرار اتجاه المشترين نحو الذهب كملاذ آمن.



وأكد أمسيح أن حركة الطلب على المجوهرات في السوق المحلية ما تزال منخفضة نسبيًا، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تتركز بشكل أكبر على الليرات الذهبية الرشادية والإنجليزية، والأونصة، والفضة، باعتبارها ملاذًا آمنًا للمواطنين والمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.



وعالميًا، ارتفعت أسعار الفضة فوق مستوى 100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تاريخها، الجمعة، في حين واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة مقتربًا من حاجز 5 آلاف دولار للأوقية.

وجاء ذلك مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل.



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 100.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 16:49 بتوقيت غرينتش.



وقال فيليب نيومان، المدير في شركة "ميتالز فوكس"، إن الفضة من المتوقع أن تواصل الاستفادة من العوامل ذاتها التي تدعم الطلب الاستثماري على الذهب، مشيرًا إلى أن المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب انخفاض السيولة المادية في سوق لندن، تشكل عوامل دعم إضافية للأسعار.



وأضاف أن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من 200% خلال العام الماضي، مدفوعة بالتحديات المستمرة في توسيع قدرات المعالجة، إضافة إلى النقص المتواصل في المعروض.



وفيما يتعلق بالذهب، ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4976.49 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4988.17 دولارًا في وقت سابق من اليوم.



كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 1.3% إلى 4978.60 دولارًا للأوقية.

وقال المتعامل المستقل في قطاع المعادن، تاي وونغ، إن دور الذهب كملاذ آمن ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية شديدة التقلب يجعله عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي يعكس تحولات هيكلية في الأسواق وليس مجرد موجة مؤقتة.



وأشار إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند، والمخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، أسهمت جميعها في زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن منذ بداية العام.



كما ساهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، والاتجاه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الدولار، في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.



ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 27 و28 كانون الثاني، إلا أن الأسواق ما تزال تتوقع تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026.



ويُعدّ الذهب من الأصول التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة كونه لا يدرّ عائدًا، حيث سبق أن سجل مستويات قياسية عند ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دولار للأوقية لأول مرة خلال العام الماضي.



كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات قوية، إذ صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 4% ليصل إلى 2735 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 2749.2 دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة 4.3% ليصل إلى 2002.22 دولار للأوقية.

تم نسخ الرابط





