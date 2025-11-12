الأربعاء 2025-11-12 08:29 م
 

قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن

قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن
 
الأربعاء، 12-11-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، وفق التسعيرة الثالثة الصادرة مساء اليوم الاربعاء عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 82 دينار .

وتالياً التسعيرة :


Image1_1120251219114652453491.jpg
 
 
