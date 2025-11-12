قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 82 دينار .
وتالياً التسعيرة :
-
