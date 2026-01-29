قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل

03:38 م

الوكيل الإخباري- تستضيف العاصمة عمان، الاثنين المقبل، قمة اقتصادية لقطاع الأعمال الأردني والسوري، بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار. اضافة اعلان





ويضم الوفد السوري رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والصناعية والزراعية.



وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، إن برنامج الزيارة يتضمن ملتقى اقتصاديا أردنيا سوريا واجتماعا اقتصاديا مشتركا رفيع المستوى بمشاركة الوزير الشعار ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية السورية وغرفة تجارة دمشق وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، وفرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في القطاعات المختلفة، إلى جانب دور الغرف التجارية في تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات، وآليات المتابعة وتشكيل اللجان المشتركة وخطة العمل المستقبلية.



وحسب بيان الغرفة، الخميس، أشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية توأمة رسمية بين غرفتي تجارة عمان ودمشق، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين وتطوير الشراكات المؤسسية ضمن إطار مستدام يخدم المصالح المشتركة.



وبين الحاج توفيق أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لإعادة بناء الجسور الاقتصادية بين الأردن وسوريا وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة خطط تنفيذية واضحة وتشكيل لجان عمل مشتركة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات وتوسيع مجالات التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية.



وشدد على أهمية استثمار أجواء الشراكة التي ستؤسس لها الاتفاقية في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات، مبينا أن اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش الملتقى، تمثل نقطة انطلاق عملية لبناء شراكات اقتصادية جديدة وفرص تعاون مستقبلية بين القطاعين الخاصين في البلدين.



