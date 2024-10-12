السبت 2024-10-12 12:04 م
 

كشف سبب الإرتفاع الكبير على الذهب في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-  قال نقيب أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن التوترات السياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الرد الإسرائيلي على إيران هي وراء الأوضاع الجيوسياسية التي عصفت بالسوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 35 دولارًا يوم أمس، حيث أغلق السوق العالمي عند سعر 2657 دولارًا.

وأضاف علان أن هناك طلبًا عالميًا متزايدًا من قبل البنوك السيادية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بزيادة قدرها 80 قرشًا للغرام محليًا اليوم السبت.

وأشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية أصبح الآن 434 دينارًا، بينما بلغ سعر الرشادي 382 دينارًا.

ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.

اضافة اعلان

 

وكانت قد عاودت أسعار الذهب ارتفاعها في الاردن ليصل غرام 21 الأكثر طلبا الى 54.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.1 دينارا للشراء منهم

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل تحدد موعد وأهداف الرد على هجوم إيران الباليستي

تعبيرية

طب وصحة التهاب الأوتار المزمن- دليلك للتعامل معه

لقطة من الحادث

منوعات إنقاذ 12 شخصا من داخل مصعد في أمريكا.. ظلوا عالقين 6 ساعات

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,175 والاصابات إلى 98,336 منذ بدء العدوان

تجمع للانتخابات الرئاسية الأمريكية

عربي ودولي الانتخابات الأمريكية.. نيويورك تغرق في الهدايا التذكارية

تعبيرية

منوعات بعد وفاة 5 أطفال.. سحب منتج شهير من الأسواق الأمريكية

طائرة الإجلاء

أخبار محلية طائرة أردنية تغادر إلى لبنان لإجلاء رعايا أردنيين هناك

تعبيرية

طب وصحة جزء من الدجاج لا ينصح بتناوله



 

الأكثر مشاهدة