كشف سبب الإرتفاع الكبير على الذهب في الأردن

وأضاف علان أن هناك طلبًا عالميًا متزايدًا من قبل البنوك السيادية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بزيادة قدرها 80 قرشًا للغرام محليًا اليوم السبت.
وأشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية أصبح الآن 434 دينارًا، بينما بلغ سعر الرشادي 382 دينارًا.
ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.
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