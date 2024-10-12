كشف سبب الإرتفاع الكبير على الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن التوترات السياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الرد الإسرائيلي على إيران هي وراء الأوضاع الجيوسياسية التي عصفت بالسوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 35 دولارًا يوم أمس، حيث أغلق السوق العالمي عند سعر 2657 دولارًا.



وأضاف علان أن هناك طلبًا عالميًا متزايدًا من قبل البنوك السيادية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بزيادة قدرها 80 قرشًا للغرام محليًا اليوم السبت.



وأشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية أصبح الآن 434 دينارًا، بينما بلغ سعر الرشادي 382 دينارًا.



ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.

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