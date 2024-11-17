الأحد 2024-11-17 04:12 م
 

كم أنفق الأردنيون على السفر خلال 10 اشهر ؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 02:25 م
الوكيل الإخباري-   كشفت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.اضافة اعلان


ووصل انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال الشهور العشرة الاولى من العام، إلى مليار و657.8 مليون دولار.
 
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