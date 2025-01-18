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كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت؟

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أرشيفية
السبت، 18-01-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 440 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 385 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وكانت استقرت أسعار الذهب محليا السبت، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.8 دينار.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا أغلقت عند 2702 دولارا للأونصة في ظل الاستحواذ الكبير من البنوك المركزية في العالم على الذهب للتحوط به ضد الأزمات والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى تأثرها بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها الهائلة على موازنة الولايات المتحدة، عدا عن السياسة الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والبنك الفيدرالي الأمريكي.
 
gnews

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