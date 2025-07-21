كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاثنين في الاردن

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
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