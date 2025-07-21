كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاثنين في الاردن

12:22 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 دينارا اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.