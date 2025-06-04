كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن

09:18 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 479 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 548 دينارا اليوم الأربعاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 68.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66.4 دينارا للغرام.