كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 68.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66.4 دينارا للغرام.
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