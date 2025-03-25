كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الثلاثاء في الاردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 61.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينار لجهة الشراء.
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