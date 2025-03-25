كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الثلاثاء في الاردن

09:33 م

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الوكيل الإخباري- بلغت سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 430 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 490 دينارا اليوم الثلاثاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 61.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينار لجهة الشراء.