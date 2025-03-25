الثلاثاء 2025-03-25 10:00 م
 

كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الثلاثاء في الاردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 09:33 م
الوكيل الإخباري-    بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 430 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 490 دينارا اليوم الثلاثاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


 وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 61.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينار لجهة الشراء.
 
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