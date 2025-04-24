كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الخميس في الاردن

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس، 68 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66 دينارا للغرام.
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