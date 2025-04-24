الخميس 2025-04-24 11:41 م
 

كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الخميس في الاردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 24-04-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 476 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 544 دينارا اليوم الخميس وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس، 68 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66 دينارا للغرام.
 
gnews

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