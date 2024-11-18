كم بلغ سعر الليرة في الأردن الاثنين ؟

الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 425 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 372 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.



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