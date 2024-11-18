كم بلغ سعر الليرة في الأردن الاثنين ؟

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.
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