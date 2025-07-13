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كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
 
الأحد، 13-07-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاحد ، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.1 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.9 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :

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