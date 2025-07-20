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كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
 
الأحد، 20-07-2025 07:20 ص

الوكيل الإخباري-أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.0 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.8 دينارًا.
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