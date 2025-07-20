كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.

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