كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.0 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.8 دينارًا.
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