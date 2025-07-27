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كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
 
الأحد، 27-07-2025 07:32 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاحد،  وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.00 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.60 دينارا، و60.0 دينارا، و45.60 دينارا على التوالي.

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