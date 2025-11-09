كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات،



وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 81.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.00 دينارا لجهة الشراء.



كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.20 و72 و54.70 دينارا على التوالي.

