كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.60 و75.60 و57.50 دينارا على التوالي.
