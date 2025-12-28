كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الاحد، عند 90.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.30 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 103.50 و80.70 و62.20 دينارا على التوالي.

