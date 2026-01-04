كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.80 و 78.50 و 60.60 دينارا على التوالي.
