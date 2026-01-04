الأحد 2026-01-04 11:58 ص

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الأحد، 04-01-2026 10:20 ص

الوكيل الإخباري-     بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الاحد، عند 88.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.80 و 78.50 و 60.60 دينارا على التوالي.

