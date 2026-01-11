كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.70 و81.40 و63.40 دينارا على التوالي.
