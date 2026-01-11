الأحد 2026-01-11 01:07 م

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأحد، عند 91.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.80 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.70 و81.40 و63.40 دينارا على التوالي.

