كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

10:50 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب اليوم الاحد في الاسواق المحلية عيار 21 عند 93.20 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.70 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.





وبحسب التسعيرة ، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.60 و83.10 و 93.20 دينارا على الترتيب.

