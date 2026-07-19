كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد؟

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الأحد 82.5 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 78.3 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 94.8 و72.6 دينارا على الترتيب.

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