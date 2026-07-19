كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد؟

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 94.8 و72.6 دينارا على الترتيب.
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