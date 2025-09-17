الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   استقرّت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاربعاء، على أعلى مستوى في تاريخ الأردن.

ووفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 74.40 دينارًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 72.20 دينارًا.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 85.10 دينارًا، وعيار 18 نحو 66 دينارًا، فيما وصل عيار 14 إلى 50.10 دينارًا.

Image1_9202517112744501999238.jpg

 
 
