كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاثنين

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين
-
1.519 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمان
-
9.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الأحد
-
وزير الصناعة: ارتفاع عدد الشركات المسجلة 17% في 7 أشهر
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
صادرات الزرقاء تقفز 10% في تموز
-
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز