كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الاردن الاثنين

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.3 و44.9 دينارا على التوالي.
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