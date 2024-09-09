كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الاردن الاثنين

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، عند 50.6 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.70 دينارا لجهة البيع، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.3 و44.9 دينارا على التوالي.





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