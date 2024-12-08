الأحد 2024-12-08 08:34 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد؟

غرام الذهب 21 يصل إلى 53.2 دينارا
غرام الذهب 21 يصل إلى 53.2 دينارا
الأحد، 08-12-2024 07:53 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 53.2 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.7 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 47.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.1 دينارا للشراء منهم ، 61.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 59.6 دينارا للشراء منهم 

 
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