كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد؟

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 47.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.1 دينارا للشراء منهم ، 61.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 59.6 دينارا للشراء منهم
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