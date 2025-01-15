كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء؟

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 62.30 دينارا و48.30 دينارا على التوالي.
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