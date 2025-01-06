كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي: 47.7 دينارا للبيع للمواطنين، 44.2 دينارا للشراء منهم، و61.7 دينارا للبيع للمواطنين، 59.3 دينارا للشراء منهم.
وتاليا التسعيرة:
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