كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين، اليوم الاثنين،53.7 دينارا للبيع للمواطنين، 51.7 دينارا للشراء منهم، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي: 47.7 دينارا للبيع للمواطنين، 44.2 دينارا للشراء منهم، و61.7 دينارا للبيع للمواطنين، 59.3 دينارا للشراء منهم.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان