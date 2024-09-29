كم بلغ سعر كيلو الجزر والخيار والموز اليوم الأحد؟

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3258 طنا، منها 1946 طن خضار و1069طن فواكه و243 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان