كم بلغ سعر كيلو الجزر والخيار والموز اليوم الأحد؟

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 -35 قرشا، البطاطا 40 -65 قرشا، البندورة 8 - 20 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 25- 40 قرشا، الزهرة 20 - 50 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 50- 75 قرشا.
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