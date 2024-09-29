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كم بلغ سعر كيلو الجزر والخيار والموز اليوم الأحد؟

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 29-09-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3258 طنا، منها 1946 طن خضار و1069طن فواكه و243 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 -35 قرشا، البطاطا 40 -65 قرشا، البندورة 8 - 20 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 25- 40 قرشا، الزهرة 20 - 50 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 50- 75 قرشا.

 
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