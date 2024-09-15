كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الاحد؟

وقالت النقابة إن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
واستقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الأحد ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع .
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