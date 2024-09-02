كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

ووصلت الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 410 دنانير، بينما بلغت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 359 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجار الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأضاف ديب أن سعر الأونصة عالميًا وصل الآن إلى نحو 2500 دولار.
وانخفض سعر غرام الذهب محليًا بمقدار 20 قرشًا اليوم، ليصل سعر غرام 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين إلى 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
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