الأحد 2024-10-13 12:23 م
 

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 11:56 ص
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند  434 دينارًا، بينما بلغ سعر الرشادي يوزن 7 غرامات 382 دينارًا وفقا لنقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الأحد عند 54.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.1 دينارا للشراء منهم
 
gnews

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