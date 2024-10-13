كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

ولفت علان إلى أن الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفان، مع وجود طلب بسيط على الليرات والسبائك لأغراض الادخار.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الأحد عند 54.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.1 دينارا للشراء منهم
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